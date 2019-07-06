Так само протягом 5 років зросла загальна площа житлового фонду в Україні: з 966,1 млн кв. м до 993,3 млн кв. м.
Дивися повний текст За п'ять років середня площа житла, що припадає на одного українця, зросла на метр.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 16:51
За п'ять років середня площа житла, що припадає на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За п'ять років середня площа житла, що припадає на одного українця, зросла на метр.
Додано: Нед 14 лип, 2019 16:51
У нас есть две тенденции, которые это предопределяют: естественная убыль населения (рождаемость ниже смертности) и механическая (массовый выезд за бугор, которые постепенно приводит людей к мысли, что назад возвращаться нефиг). Плюс к тому совокупная площадь жилого фонда медленно, но все же растет (хотя статистика вряд ли учитывает выбывающий ветхий фонд, особенно на селе, а сейчас еще и в ходе боевых действий). Все нормально. В разгар геронтологической революции (когда количество пенсионеров очень значительно превысит количество работающих) количество площади на душу будет еще больше, вот только еще более нищие, чем сейчас, пенсионеры будут по пять человек в компании сбиваться, чтобы в квартире или маленьком домике зиму пережить
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