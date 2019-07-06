За п'ять років середня площа житла, що припадає на...

Додано: Нед 14 лип, 2019 16:51

У нас есть две тенденции, которые это предопределяют: естественная убыль населения (рождаемость ниже смертности) и механическая (массовый выезд за бугор, которые постепенно приводит людей к мысли, что назад возвращаться нефиг). Плюс к тому совокупная площадь жилого фонда медленно, но все же растет (хотя статистика вряд ли учитывает выбывающий ветхий фонд, особенно на селе, а сейчас еще и в ходе боевых действий). Все нормально. В разгар геронтологической революции (когда количество пенсионеров очень значительно превысит количество работающих) количество площади на душу будет еще больше, вот только еще более нищие, чем сейчас, пенсионеры будут по пять человек в компании сбиваться, чтобы в квартире или маленьком домике зиму пережить