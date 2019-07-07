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За п'ять років середня площа
житла, що припадає на...

За п'ять років середня площа житла, що припадає на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 16:51

За п'ять років середня площа житла, що припадає на...

Пропонуємо до обговорення:
Так само протягом 5 років зросла загальна площа житлового фонду в Україні: з 966,1 млн кв. м до 993,3 млн кв. м.

Дивися повний текст За п'ять років середня площа житла, що припадає на одного українця, зросла на метр.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 16:51

У нас есть две тенденции, которые это предопределяют: естественная убыль населения (рождаемость ниже смертности) и механическая (массовый выезд за бугор, которые постепенно приводит людей к мысли, что назад возвращаться нефиг). Плюс к тому совокупная площадь жилого фонда медленно, но все же растет (хотя статистика вряд ли учитывает выбывающий ветхий фонд, особенно на селе, а сейчас еще и в ходе боевых действий). Все нормально. В разгар геронтологической революции (когда количество пенсионеров очень значительно превысит количество работающих) количество площади на душу будет еще больше, вот только еще более нищие, чем сейчас, пенсионеры будут по пять человек в компании сбиваться, чтобы в квартире или маленьком домике зиму пережить
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 23:06

  max_us_ua написав:У нас есть две тенденции, которые это предопределяют: естественная убыль населения (рождаемость ниже смертности) и механическая (массовый выезд за бугор, которые постепенно приводит людей к мысли, что назад возвращаться нефиг). Плюс к тому совокупная площадь жилого фонда медленно, но все же растет (хотя статистика вряд ли учитывает выбывающий ветхий фонд, особенно на селе, а сейчас еще и в ходе боевых действий). Все нормально. В разгар геронтологической революции (когда количество пенсионеров очень значительно превысит количество работающих) количество площади на душу будет еще больше, вот только еще более нищие, чем сейчас, пенсионеры будут по пять человек в компании сбиваться, чтобы в квартире или маленьком домике зиму пережить


это путь в деградацию жилищного фонда ( хрущевок )
moldashavanin
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