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“Нова пошта” опублікувала
графік роботи у святкові дні

“Нова пошта” опублікувала графік роботи у святкові дні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 17:05

“Нова пошта” опублікувала графік роботи у святкові дні

Пропонуємо до обговорення:
“Нова пошта” опублікувала графік роботи відділень та кур’єрської доставки у святкові дні з 27 квітня по 10 травня.

Дивися повний текст “Нова пошта” опублікувала графік роботи у святкові дні.
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