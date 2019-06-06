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“Нова пошта” опублікувала графік роботи у святкові дні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 лип, 2019 17:05
Пропонуємо до обговорення:
“Нова пошта” опублікувала графік роботи відділень та кур’єрської доставки у святкові дні з 27 квітня по 10 травня.
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