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Куди українці найчастіше літають із Харкова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 лип, 2019 17:09
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба аеропорту на сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Куди українці найчастіше літають із Харкова
.
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