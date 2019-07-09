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"ПриватБанк" відзвітував
про рекордний прибуток з...

"ПриватБанк" відзвітував про рекордний прибуток з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 17:11

"ПриватБанк" відзвітував про рекордний прибуток з...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший банк України "ПриватБанк" в січні-червні 2019 року одержав 18,3 мільярда

Дивися повний текст \"ПриватБанк\" відзвітував про рекордний прибуток з початку року.
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