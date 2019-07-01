|
|
ФГВФО оголосив про ліквідацію ще одного банку
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 лип, 2019 17:19
Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про припинення ПАТ "ІнтерКредитБанк" як юридичної особи, вказавши, що ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим.
Дивися повний текст ФГВФО оголосив про ліквідацію ще одного банку
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89781
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7
|215
|
П'ят 12 лип, 2019 06:52
0mage0
|
|4
|371
|
|
|5
|394
|