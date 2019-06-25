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Умови для купівлі товарів за кордоном погіршаться -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 лип, 2019 18:45
Пропонуємо до обговорення:
Зниження ліміту вартості для безмитних посилок з-за кордону з 150 євро до 100 євро, яке стало чинним з 1 липня 2019 року, погіршить умови для купівлі товарів українцями за кордоном.
Дивися повний текст Умови для купівлі товарів за кордоном погіршаться - президент Meest Group
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R2
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Додано: Нед 14 лип, 2019 18:46
Ще рік-другий - і у нас буде 22 євро. Контрабанда як ішла так і буде заходити, їй такі обмеження до одного місця. Зате Фокстроти/Розетки/Цитруси збільшать ціни і продажі, із цією метою все і робилося. Люблю я нашу владу, що стару, що нову. День і ніч про людей думають.
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NetSerpent
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Додано: Нед 14 лип, 2019 20:17
NetSerpent написав: Люблю я нашу владу, що стару, що нову. День і ніч про людей думають.
Це ще стара затвердила.
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Zochan
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Додано: Нед 14 лип, 2019 21:07
Zochan написав:
Це ще стара затвердила.
Я в курсі. Нова зробить вже 22 євро, згадаєте мої слова.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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NetSerpent
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