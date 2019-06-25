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Умови для купівлі товарів
за кордоном погіршаться -...

Умови для купівлі товарів за кордоном погіршаться -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:45

Умови для купівлі товарів за кордоном погіршаться -...

Пропонуємо до обговорення:
Зниження ліміту вартості для безмитних посилок з-за кордону з 150 євро до 100 євро, яке стало чинним з 1 липня 2019 року, погіршить умови для купівлі товарів українцями за кордоном.

Дивися повний текст Умови для купівлі товарів за кордоном погіршаться - президент Meest Group.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:46

Ще рік-другий - і у нас буде 22 євро. Контрабанда як ішла так і буде заходити, їй такі обмеження до одного місця. Зате Фокстроти/Розетки/Цитруси збільшать ціни і продажі, із цією метою все і робилося. Люблю я нашу владу, що стару, що нову. День і ніч про людей думають.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:17

Re: Умови для купівлі товарів за кордоном погіршаться -...

NetSerpent написав: Люблю я нашу владу, що стару, що нову. День і ніч про людей думають.

Це ще стара затвердила.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:07

  Zochan написав:Це ще стара затвердила.

Я в курсі. Нова зробить вже 22 євро, згадаєте мої слова.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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