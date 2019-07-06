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За тиждень ціни на бензин
знизились на 2 грн -...

За тиждень ціни на бензин знизились на 2 грн -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:58

За тиждень ціни на бензин знизились на 2 грн -...

Пропонуємо до обговорення:
За останній тиждень у мережах автозаправних комплексів «Укрнафта», ANP та Avias бензин подешевшав на 2 гривні за літр.

Дивися повний текст За тиждень ціни на бензин знизились на 2 грн - представник президента.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:58

Правда ??? Так пусть это чудо заправится, а потом пишет бред...
С Ув. Алексей
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