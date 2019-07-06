За останній тиждень у мережах автозаправних комплексів «Укрнафта», ANP та Avias бензин подешевшав на 2 гривні за літр.
Дивися повний текст За тиждень ціни на бензин знизились на 2 грн - представник президента.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 18:58
За тиждень ціни на бензин знизились на 2 грн -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За тиждень ціни на бензин знизились на 2 грн - представник президента.
Додано: Нед 14 лип, 2019 18:58
Правда ??? Так пусть это чудо заправится, а потом пишет бред...
С Ув. Алексей
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