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Які зарплати отримують
заробітчани в Чехії

Які зарплати отримують заробітчани в Чехії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:49

Які зарплати отримують заробітчани в Чехії

Пропонуємо до обговорення:
Українці в 2018 році у Чехії отримували 23 616 чеських крон, це близько 26,5 тис. грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:49

Там где работают граждане Германии граждан Украины не подпустят на пушечный выстрел.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:37

статья ни о чём - уровень зарплат сильно отличается по регионам, например в Праге и Моравии зарплаты отличаются примерно в 1,5 раза...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:57

Первые плоды евроассоциации на лицо - наши заробитчане уже успешно конкурируют с монголами и вьетнамцами.
warlamp
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