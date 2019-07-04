Українці в 2018 році у Чехії отримували 23 616 чеських крон, це близько 26,5 тис. грн.
Дивися повний текст Які зарплати отримують заробітчани в Чехії.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 20:49
Які зарплати отримують заробітчани в Чехії
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Дивися повний текст Які зарплати отримують заробітчани в Чехії.
Додано: Нед 14 лип, 2019 20:49
Там где работают граждане Германии граждан Украины не подпустят на пушечный выстрел.
Додано: Нед 14 лип, 2019 22:37
статья ни о чём - уровень зарплат сильно отличается по регионам, например в Праге и Моравии зарплаты отличаются примерно в 1,5 раза...
Додано: Нед 14 лип, 2019 22:57
Первые плоды евроассоциации на лицо - наши заробитчане уже успешно конкурируют с монголами и вьетнамцами.
Додано: Пон 15 лип, 2019 00:42
Че то разница с украинскими зарплатами не особо велика... где то в 3 раза... Стоит ли оно киевлянину туда ехать зарабатывать?
Додано: Пон 15 лип, 2019 01:40
Додано: Пон 15 лип, 2019 06:50
Re: Які зарплати отримують заробітчани в Чехії
Странно, мои коллеги, сейчас работающие в Германии, вместе с местными гражданами, впервые об этом слышат
Додано: Пон 15 лип, 2019 16:25
Яким дятлом (вибач пташко) треба бути, щоби їхати за тисячею доларів на заробітки. Їх тут без проблем і напрягу можна заробити. Правда є дві умови: треба вміти щось робити і хотіти працювати.
Додано: Пон 15 лип, 2019 16:46
в настоящий момент 6-6,5 млн. человек работает в Европе и ещё 2,5-3 млн. в России - и где вы увидели 8-9 млн. дополнительных рабочих мест в Украине с зарплатой 25 тыс. грн.?
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