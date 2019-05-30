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Топ-10 запитів на OLX від
користувачів Android і iOS...

Топ-10 запитів на OLX від користувачів Android і iOS...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 06:17

Топ-10 запитів на OLX від користувачів Android і iOS...

Пропонуємо до обговорення:
У першому півріччі 2019 року на OLX найчастіше шукали велосипед - 806 000 разів або приблизно 4 500 разів на день.

Дивися повний текст Топ-10 запитів на OLX від користувачів Android і iOS (інфографіка).
R2
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с айфонами выглядят как то тупее- диван и айфон
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 07:04

  vova3215 написав:с айфонами выглядят как то тупее- диван и айфон

Айфон- сейчас это уже диагноз) Совершенно бессмысленная покупка при его цене и наличии такого разнообразия конкурентов. Но понты неискоренимы)
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 07:19

скорее всего у пользователей айфона уже имеется квартира и машина.
-Segey-
 
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