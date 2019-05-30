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Топ-10 запитів на OLX від користувачів Android і iOS...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лип, 2019 06:17
Пропонуємо до обговорення:
У першому півріччі 2019 року на OLX найчастіше шукали велосипед - 806 000 разів або приблизно 4 500 разів на день.
Дивися повний текст Топ-10 запитів на OLX від користувачів Android і iOS (інфографіка)
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R2
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Додано: Пон 15 лип, 2019 06:17
с айфонами выглядят как то тупее- диван и айфон
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vova3215
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Додано: Пон 15 лип, 2019 07:04
vova3215 написав:
с айфонами выглядят как то тупее- диван и айфон
Айфон- сейчас это уже диагноз) Совершенно бессмысленная покупка при его цене и наличии такого разнообразия конкурентов. Но понты неискоренимы)
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SMOKE
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Додано: Пон 15 лип, 2019 07:19
скорее всего у пользователей айфона уже имеется квартира и машина.
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-Segey-
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