У першому півріччі 2019 року на OLX найчастіше шукали велосипед - 806 000 разів або приблизно 4 500 разів на день.
Дивися повний текст Топ-10 запитів на OLX від користувачів Android і iOS (інфографіка).
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Додано: Пон 15 лип, 2019 06:17
Топ-10 запитів на OLX від користувачів Android і iOS...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Топ-10 запитів на OLX від користувачів Android і iOS (інфографіка).
Додано: Пон 15 лип, 2019 07:04
Додано: Пон 15 лип, 2019 08:41
Додано: Пон 15 лип, 2019 08:54
А я вот согласен с Сергеем, у кого айфон, потребности немного другие, да и эти люди могут купить кроссовки или велик не на ОЛХ.
А вот на ОЛХ заходят просто глянуть цену на девайсы.
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