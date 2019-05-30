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Топ-10 запитів на OLX від
користувачів Android і iOS...

Топ-10 запитів на OLX від користувачів Android і iOS...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:45

  warlamp написав:
  -Segey- написав:скорее всего у пользователей айфона уже имеется квартира и машина.


Скорее всего, у любителей понтов после покупки айфона денег на покупку квартиры и машины уже не остаётся.

Как раз, к выходу новой версии айфона, кредит за старый уже почти выплачен
safonovstanislav
 
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