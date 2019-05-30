Топ-10 запитів на OLX від користувачів Android і iOS...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лип, 2019 11:45
warlamp написав: -Segey- написав:
скорее всего у пользователей айфона уже имеется квартира и машина.
Скорее всего, у любителей понтов после покупки айфона денег на покупку квартиры и машины уже не остаётся.
Как раз, к выходу новой версии айфона, кредит за старый уже почти выплачен
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Додано: Вів 16 лип, 2019 06:43
f-zhorzh написав: SMOKE написав: vova3215 написав:
с айфонами выглядят как то тупее- диван и айфон
Айфон- сейчас это уже диагноз) Совершенно бессмысленная покупка при его цене и наличии такого разнообразия конкурентов. Но понты неискоренимы)
Вот только при одинаковой стоимости на телефон при покупке, через пару лет телефон другого бренда ничего не стоит, а айфон ещё можно продать за нормальные деньги.
Вы что, как инвестицию его рассматриваете?)) Изначально вы переплачиваете огромные деньги за понты и воздух. Это просто фетиш сейчас. Смотрю на работе по коллегам. Взрослые люди, какое-то обновление вышло - они все бегают, друг другу показывают, быстрее устанавливают.
Мое личное мнение, что покупка телефона за 0.5-1 месячную ЗП может быть только понтами и ничем иным. У большинства айфоноводов с 8-10 ым Айфоном вокруг меня это именно так.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 06:46
Faceless написав: SMOKE написав: vova3215 написав:
с айфонами выглядят как то тупее- диван и айфон
Айфон- сейчас это уже диагноз) Совершенно бессмысленная покупка при его цене и наличии такого разнообразия конкурентов. Но понты неискоренимы)
Основной конкурент - Самсунг - фактически сровнялся по цене. Да и сводить все исключительно к одним понтам, мягко говоря, неправильно. Есть уйма людей, которым нравится вся созданная Эпплом экосистема, объединяющая Айфоны, Айпады и Маки, и для которых вопрос цены не стоит на первом месте
Не соглашусь. Китай поднял голову и просто уничтожает Самсунг и Apple.
Насчёт экосистемы- да, определенный процент таких людей есть. Но основная масса звонит по телефону, делает фото и лазит в интернете. Эти потребности с лихвой покрывает смартфон до 6000 грн.
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SMOKE
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