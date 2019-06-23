Наприклад, в одному з нових рейтингів представлені телефони з найвищим і найнижчим нагріванням.
Дивися повний текст Названо найгарячіші й найхолодніші смартфони.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 07:21
Названо найгарячіші й найхолодніші смартфони
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найгарячіші й найхолодніші смартфони.
Додано: Пон 15 лип, 2019 07:22
мой Samsung J7 (15 года) побьёт все рекорды по температуре. В играх прогревается до 40-50 градусов
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