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Названо найгарячіші й
найхолодніші смартфони

Названо найгарячіші й найхолодніші смартфони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 07:21

Названо найгарячіші й найхолодніші смартфони

Пропонуємо до обговорення:
Наприклад, в одному з нових рейтингів представлені телефони з найвищим і найнижчим нагріванням.

Дивися повний текст Названо найгарячіші й найхолодніші смартфони.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 07:21

А какие самые "холодные" смартфоны так и не сказали :(
-Segey-
 
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мой Samsung J7 (15 года) побьёт все рекорды по температуре. В играх прогревается до 40-50 градусов
-Segey-
 
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