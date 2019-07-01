Великі європейські міста продовжують не на словах, а на ділі демонструвати турботу про навколишнє середовище та якість повітря, переводячи громадський транспорт на електричні рейки.
Дивися повний текст Мілан замовив 250 електробусів за 190 млн євро.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 08:20
Мілан замовив 250 електробусів за 190 млн євро
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Дивися повний текст Мілан замовив 250 електробусів за 190 млн євро.
Додано: Пон 15 лип, 2019 08:20
Ждём "обновления" парка автобусов в Украине. И, как всегда, купим списанные европейские бусы по цене новых
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