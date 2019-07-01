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Мілан замовив 250
електробусів за 190 млн євро

Мілан замовив 250 електробусів за 190 млн євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:20

Мілан замовив 250 електробусів за 190 млн євро

Пропонуємо до обговорення:
Великі європейські міста продовжують не на словах, а на ділі демонструвати турботу про навколишнє середовище та якість повітря, переводячи громадський транспорт на електричні рейки.

Дивися повний текст Мілан замовив 250 електробусів за 190 млн євро.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:20

Ждём "обновления" парка автобусов в Украине. И, как всегда, купим списанные европейские бусы по цене новых
vor12
 
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