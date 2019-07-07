RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Техогляд по-новому - на дороги
не випустять іржаві машини

Техогляд по-новому - на дороги не випустять іржаві машини
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:58

  sequence написав:
  RomanTik написав:
  sequence написав:с другой - повырезают катализаторы, понаставляют колхозный ксенон и ездят без упреков совести

что мешает поставить ксенон после прохождения ТО?

)) и снять перед следующим? ТО для старых машин должно быть частым, а многие новые оснащены прямо с завода по регламенту - с автокоррекцией и омывателем

а что мешает полиции остановить авто и забрать на штраф площадку , если свет не по техпаспорту? Это было бы суперское решение!
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 176
З нами з: 17.10.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:11

Очередная обдираловка для водителей
andprivat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:13

  sequence написав:
  blueiceua написав:Обдираловка возвращается

это с одной стороны.
с другой - повырезают катализаторы, понаставляют колхозный ксенон и ездят без упреков совести

и без номерной рамки)))
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
Хутін Пуй
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3113
З нами з: 06.03.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:53

Чтобы не вырезали катализаторы надо сначала обеспечить автомобилистов качественным топливом. Поверьте, катализаторы народ вырезает не от хорошей жизни.
s_s_demchenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:12

Re: Техогляд по-новому - на дороги не випустять іржаві машин

s_s_demchenko написав:Чтобы не вырезали катализаторы надо сначала обеспечить автомобилистов качественным топливом. Поверьте, катализаторы народ вырезает не от хорошей жизни.
Подобные отмазки можно придумывать вечно.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25108
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5923 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:57

  Дикий не Дикий написав:Хай спершу дороги зароблять. Або після таких поїздок, техогляд потрібно щомісяця проходити.

Ещё лучше, на въездах в города выдавать медали тем кто смог доехать не потеряв ни одного колеса
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2162
З нами з: 10.05.14
Подякував: 138 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:37

И что там будет осматривать дядя Петя из СТО на новой тойоте или бмв, не говоря что есть машины и подороже?
После такого сто только новые поломки могут появиться от криворуких стошников.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 410
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:35

это как и регистрация гбо просто поборы денег даже уже м и машину показывать не нужно только деньги неси , то так и техосмотр будет хотя я уверен что до 22 года все изменится
finuser281
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 06.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:41

Это прямо предусмотрено соглашением об ассоциации с ЕС

Я в особенности в последнее время как бы не очень доверяю властям, а посему если есть у кого ссылка или название документа, уж очень хочется почитать соглашение с ЕС в этой части. Заранее благодарен. Вернее название документа вроде как есть, везде упоминают это соглашение, но текстовки так и не нашел.

Все, всем спасибо, раскопал дерективу, но 100 страниц мелкого текста не осилил :) Хотя я в принципе за техосмотр, но "как положено", а не "кто занес", глядишь сколько хлама с улиц бы ушло, пробок меньше станет ;)
Igorten
 
Повідомлень: 3521
З нами з: 01.11.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 1088 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Територіальні дороги України будуть відновлювати за...
R2 » Пон 08 лип, 2019 15:25
2 76
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лип, 2019 09:52
blueiceua
Митниця працюватиме по-новому: Нефьодов анонсував зміни 1, 2
R2 » Нед 07 лип, 2019 16:47
11 679
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 16:38
nikitash
Україна мала повернути техогляд легковиків ще в 2017...
R2 » Сер 26 чер, 2019 15:34
9 350
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лип, 2019 10:42
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14047)
16.07.2019 18:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.