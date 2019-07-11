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Експорт української горілки до Польщі стрімко зростає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лип, 2019 09:25
Пропонуємо до обговорення:
Польща займає третє місце за обсягами споживання горілки в світі, після США і Росії, а експорт горілки українського виробництва вже зріс на третину і може збільшитись ще на 15%.
Дивися повний текст Експорт української горілки до Польщі стрімко зростає
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