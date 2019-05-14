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У Верховній Раді позбуваються старих автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лип, 2019 09:29
Пропонуємо до обговорення:
Автобаза управління Верховної Ради України планує розпродати старі легкові автомобілі, автобуси, автоцистерни-«поливалки» та іншу застарілу техніку. Народних депутатів будуть возити на новіших машинах.
Дивися повний текст У Верховній Раді позбуваються старих автомобілів
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Додано: Пон 15 лип, 2019 09:29
На ВР экономить не хотят
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Додано: Пон 15 лип, 2019 09:38
Как обычно раскупят за копейки приближённые к корыту, уже не раз бывало
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