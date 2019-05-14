RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Верховній Раді позбуваються
старих автомобілів

У Верховній Раді позбуваються старих автомобілів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:29

У Верховній Раді позбуваються старих автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
Автобаза управління Верховної Ради України планує розпродати старі легкові автомобілі, автобуси, автоцистерни-«поливалки» та іншу застарілу техніку. Народних депутатів будуть возити на новіших машинах.

Дивися повний текст У Верховній Раді позбуваються старих автомобілів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89795
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:29

На ВР экономить не хотят
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 389
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:38

Как обычно раскупят за копейки приближённые к корыту, уже не раз бывало
maximshevrukov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 05.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: telesystem444 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Раді схвалили перейменування двох областей 1, 2, 3
R2 » Сер 29 тра, 2019 15:33
23 1860
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 тра, 2019 15:09
THB
У Верховній Раді готують пільги для власників авто на... 1, 2
R2 » Вів 14 тра, 2019 21:33
19 1077
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 тра, 2019 21:20
Вкладчик1234
У Верховній Раді ініціюють компенсацію екологічного...
R2 » Чет 16 тра, 2019 19:16
1 90
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 тра, 2019 19:16
al_a_shurshun

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73196)
15.07.2019 11:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.