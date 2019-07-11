RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Нафтогаз» розміщує облігації
в доларах і євро: названо суми

«Нафтогаз» розміщує облігації в доларах і євро: названо суми
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:33

«Нафтогаз» розміщує облігації в доларах і євро: названо суми

Пропонуємо до обговорення:
За даними IFR, попит на облігації в доларах перевищив 850 мільйонів, в євро - перевищив 1,5 мільярда євро.

Дивися повний текст «Нафтогаз» розміщує облігації в доларах і євро: названо суми.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89793
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:33

под такие проценты проше и дешевле взять кредит в банке.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 388
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:40

Надо же как-то премии платить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8795
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6135 раз.
Подякували: 2400 раз.
 
Профіль
3
1
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cia і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо найгарячіші й найхолодніші смартфони
R2 » Пон 15 лип, 2019 07:21
3 89
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2019 09:00
Rainbow
Мілан замовив 250 електробусів за 190 млн євро
R2 » Пон 15 лип, 2019 08:20
1 27
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2019 08:20
vor12
Нафтогаз планує витратити 30 млн грн на міжнародних юристів
R2 » Чет 11 лип, 2019 13:46
2 62
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лип, 2019 09:21
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.