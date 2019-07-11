За даними IFR, попит на облігації в доларах перевищив 850 мільйонів, в євро - перевищив 1,5 мільярда євро.
Дивися повний текст «Нафтогаз» розміщує облігації в доларах і євро: названо суми.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 09:33
«Нафтогаз» розміщує облігації в доларах і євро: названо суми
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Дивися повний текст «Нафтогаз» розміщує облігації в доларах і євро: названо суми.
Додано: Пон 15 лип, 2019 09:40
Надо же как-то премии платить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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