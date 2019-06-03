5 липня Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання ТОВ “Приватофіс” .
Дивися повний текст Суд зняв арешт з 415 об'єктів нерухомості, які належать Коломойському і партнерам.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 10:11
Суд зняв арешт з 415 об'єктів нерухомості, які належать...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд зняв арешт з 415 об'єктів нерухомості, які належать Коломойському і партнерам.
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