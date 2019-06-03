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Суд зняв арешт з 415 об'єктів
нерухомості, які належать...

Суд зняв арешт з 415 об'єктів нерухомості, які належать...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:11

Суд зняв арешт з 415 об'єктів нерухомості, які належать...

Пропонуємо до обговорення:
5 липня Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання ТОВ “Приватофіс” .

Дивися повний текст Суд зняв арешт з 415 об'єктів нерухомості, які належать Коломойському і партнерам.
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