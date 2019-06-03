5 липня Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання ТОВ “Приватофіс” .
Дивися повний текст Суд зняв арешт з 415 об'єктів нерухомості, які належать Коломойському і партнерам.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 10:11
Суд зняв арешт з 415 об'єктів нерухомості, які належать...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд зняв арешт з 415 об'єктів нерухомості, які належать Коломойському і партнерам.
Додано: Вів 16 лип, 2019 16:18
И это только начало.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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