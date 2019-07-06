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Метро Києва починає
відмовлятися від жетонів

Метро Києва починає відмовлятися від жетонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:59

Метро Києва починає відмовлятися від жетонів

Пропонуємо до обговорення:
З 15 липня на двох станціях столичного метрополітену не продаватимуть і не прийматимуть жетони.

Дивися повний текст Метро Києва починає відмовлятися від жетонів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:00

Лишіть жетони по 100 грн/шт. для туристів.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:03

Або "Турістік пак", гарно намалюйте, англійською напишіть + карта метро.
Це ж гроші в касу метрополітену.
Наприклад 7 дол. проїзний на весь транспорт на 2 дні.
Rainbow
 
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