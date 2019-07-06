З 15 липня на двох станціях столичного метрополітену не продаватимуть і не прийматимуть жетони.
Дивися повний текст Метро Києва починає відмовлятися від жетонів.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 10:59
Метро Києва починає відмовлятися від жетонів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Метро Києва починає відмовлятися від жетонів.
Додано: Пон 15 лип, 2019 11:03
Або "Турістік пак", гарно намалюйте, англійською напишіть + карта метро.
Це ж гроші в касу метрополітену.
Наприклад 7 дол. проїзний на весь транспорт на 2 дні.
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