З 15 липня на двох станціях столичного метрополітену не продаватимуть і не прийматимуть жетони.
Дивися повний текст Метро Києва починає відмовлятися від жетонів.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 10:59
Метро Києва починає відмовлятися від жетонів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Метро Києва починає відмовлятися від жетонів.
Додано: Пон 15 лип, 2019 11:03
Або "Турістік пак", гарно намалюйте, англійською напишіть + карта метро.
Це ж гроші в касу метрополітену.
Наприклад 7 дол. проїзний на весь транспорт на 2 дні.
Додано: Пон 15 лип, 2019 12:53
А киевляне все такие умные как "радуга"? Не в все ж в Киев как туристы приезжают. Должен быть разовый проездной, на случай если человек транзитом в Киеве или приехал на пару дней? В Стамбуле разовые жетоны почему то не отменяют, а туристов там поболее чем Киеве.
Додано: Пон 15 лип, 2019 13:43
Карта метро
продается на всех станциях – как за наличные, так и по безналичному расчету,
залоговая стоимость 15 грн (возвращается при сдаче карты после использования поездок в кассу)
Так затеяли ж все это под флагом автоматизации процесса оплаты проезда, чтоб кассы исключить из него, с целью экономии на их содержании и на зп кассиров.
"возвращается при сдаче карты в кассу"
Или же касса будет - одна, где нибудь на станции Красный Хутор
Поставть автомат для продажи ума хватило, а поставить рядом автомат по приему использованных карт обратно - идите в "в кассу"
Л- логика.
Ну и напоследок. А отказ принимать купленный жетон (законное средство проезда) на отдельных станциях для получения оплаченной услуги - точно соответствует законодательству?
100% нарушение прав потребителя. Наглое и массовое.
Востаннє редагувалось EKO в Пон 15 лип, 2019 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 15 лип, 2019 13:48
Додано: Пон 15 лип, 2019 13:51
У нас куча карт без пейпасс и пейвейв у людей.
А есть люди, которые их вообще не имеют. Представьте, такие бывают
Почему у нас все делается через заднее место
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:48
Додано: Пон 15 лип, 2019 15:13
Смысл идеи в том, что сейчас многие недовольны отменой жетонов.
Можно заменить 100 грн на 10 грн. - итог один и тот же, все перейдут на бесконтакт, потому что он дешевле.
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