RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Метро Києва починає
відмовлятися від жетонів

Метро Києва починає відмовлятися від жетонів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:59

Метро Києва починає відмовлятися від жетонів

Пропонуємо до обговорення:
З 15 липня на двох станціях столичного метрополітену не продаватимуть і не прийматимуть жетони.

Дивися повний текст Метро Києва починає відмовлятися від жетонів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89817
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:00

Лишіть жетони по 100 грн/шт. для туристів.
Rainbow
 
Повідомлень: 2443
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:03

Або "Турістік пак", гарно намалюйте, англійською напишіть + карта метро.
Це ж гроші в касу метрополітену.
Наприклад 7 дол. проїзний на весь транспорт на 2 дні.
Rainbow
 
Повідомлень: 2443
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 12:53

А киевляне все такие умные как "радуга"? Не в все ж в Киев как туристы приезжают. Должен быть разовый проездной, на случай если человек транзитом в Киеве или приехал на пару дней? В Стамбуле разовые жетоны почему то не отменяют, а туристов там поболее чем Киеве.
igorsem7880
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:43

Карта метро
продается на всех станциях – как за наличные, так и по безналичному расчету,
залоговая стоимость 15 грн (возвращается при сдаче карты после использования поездок в кассу)


Так затеяли ж все это под флагом автоматизации процесса оплаты проезда, чтоб кассы исключить из него, с целью экономии на их содержании и на зп кассиров.

"возвращается при сдаче карты в кассу" :mrgreen:

Или же касса будет - одна, где нибудь на станции Красный Хутор :mrgreen:

Поставть автомат для продажи ума хватило, а поставить рядом автомат по приему использованных карт обратно - идите в "в кассу" 8)

Л- логика.

Ну и напоследок. А отказ принимать купленный жетон (законное средство проезда) на отдельных станциях для получения оплаченной услуги - точно соответствует законодательству?
100% нарушение прав потребителя. Наглое и массовое.
Востаннє редагувалось EKO в Пон 15 лип, 2019 13:48, всього редагувалось 1 раз.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6007
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2867 раз.
Подякували: 1754 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:48

  igorsem7880 написав:Должен быть разовый проездной, на случай если человек транзитом в Киеве или приехал на пару дней

Ну так банковской картой заплатить же можно.
N0mad
Аватар користувача
 
Повідомлень: 381
З нами з: 27.12.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:51

  N0mad написав:
  igorsem7880 написав:Должен быть разовый проездной, на случай если человек транзитом в Киеве или приехал на пару дней

Ну так банковской картой заплатить же можно.

У нас куча карт без пейпасс и пейвейв у людей.
А есть люди, которые их вообще не имеют. Представьте, такие бывают 8)

Почему у нас все делается через заднее место :evil:
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6007
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2867 раз.
Подякували: 1754 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:48

  Rainbow написав:Лишіть жетони по 100 грн/шт. для туристів.


это только у дикарей принято так нагло наживаться на туристах рисуя для них многократно завышенные тарифы на те же услуги что и местным. Жлобская и недальновидная политика.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1939
З нами з: 14.11.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:13

  Surfer написав:
  Rainbow написав:Лишіть жетони по 100 грн/шт. для туристів.


это только у дикарей принято так нагло наживаться на туристах рисуя для них многократно завышенные тарифы на те же услуги что и местным. Жлобская и недальновидная политика.

Смысл идеи в том, что сейчас многие недовольны отменой жетонов.
Можно заменить 100 грн на 10 грн. - итог один и тот же, все перейдут на бесконтакт, потому что он дешевле.
Rainbow
 
Повідомлень: 2443
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:07

  Rainbow написав:Або "Турістік пак", гарно намалюйте, англійською напишіть + карта метро.
Це ж гроші в касу метрополітену.
Наприклад 7 дол. проїзний на весь транспорт на 2 дні.

Как вы такое планируете реализовать в городе где куча маршруток от разных частных извозчиков? Это не реально.
Laven
 
Повідомлень: 54
З нами з: 09.06.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В якому районі Києва водії найчастіше п’ють за кермом:...
R2 » Нед 14 лип, 2019 15:55
2 62
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 14:27
Laven
Порт «Південний» та кільцеву дорогу навколо Києва...
R2 » Чет 11 лип, 2019 17:42
2 149
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лип, 2019 20:36
ciuafm
Населення передмістя Києва зросте більш ніж в 2 рази за...
R2 » Суб 06 лип, 2019 20:48
9 333
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 14:32
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73388)
16.07.2019 16:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.