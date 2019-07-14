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Санкції не завадили: Німеччина
наростила експорт в Росію

Санкції не завадили: Німеччина наростила експорт в Росію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:08

Санкції не завадили: Німеччина наростила експорт в Росію

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на чинні санкції ЄС стосовно Росії, показники експорту з Німеччини в РФ зросли.

Дивися повний текст Санкції не завадили: Німеччина наростила експорт в Росію.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:08

..быть слабым и больным - всегда "не есть супер гуд!!".. до тех пор, пока Украина не научится "показывать зубы" - "ложить с большим прибором" и гадкой улыбочкой ОНИ (гейропа и пр.) будут на нас, пихая свои интересы во все дыры!!.. посему: Украине надо немедленно разворачивать свою атомную программу, возрождать ядерный потенциал и затем все чаще и чаще "лепить горбатого", помахивая так невзначай ядерной дурой в руке в сторону Запада (ну и рассеянцам уж точно!!) под носом... вот тогда их "озабоченность" как рукой снимет и начнут чухать свои зады!!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:14

  maestro71 написав:..быть слабым и больным - всегда "не есть супер гуд!!".. до тех пор, пока Украина не научится "показывать зубы" - "ложить с большим прибором" и гадкой улыбочкой ОНИ (гейропа и пр.) будут на нас, пихая свои интересы во все дыры!!.. посему: Украине надо немедленно разворачивать свою атомную программу, возрождать ядерный потенциал и затем все чаще и чаще "лепить горбатого", помахивая так невзначай ядерной дурой в руке в сторону Запада (ну и рассеянцам уж точно!!) под носом... вот тогда их "озабоченность" как рукой снимет и начнут чухать свои зады!!!

Очень интересные мысли. Прямо дух захватывает!. Одно маленько замечание- КАК ЭТО СДЕЛАТЬ. Ядерное оружие можно создать, производя либо обогащенный уран (в тысячах центрифугах), либо оружейный плутоний (что также требует создания целой отрасли промышленности). Даже если бы у Украины БЫЛИ ДЕНЬГИ, от начала проектирования до получения продукта это заняло бы минимум 10 лет. А вот кредитов МВФ, без которых дефолт наступит в течечние максимум полугода, страна лишилась бы сразу
Волгарь
 
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