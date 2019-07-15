Санкції не завадили: Німеччина наростила експорт в Росію

Додано: Пон 15 лип, 2019 15:57

maestro71 написав: ..деньги в стране ЕСТЬ (и немалые!!.. более 25лет тотального грабежа страны так и не уменьшили ее привлекательность для разного рода кланов, о чем свидетельствуют каждые выборы туда-сюда...!!), их только надо уметь "фильтровать" и, самое главное - ЗАХОТЕТЬ направить в нужное русло!!.. через пару-тройку лет САМИ могли бы кредитовать МВФ и пр. "доноров"... ..деньги в стране ЕСТЬ (и немалые!!.. более 25лет тотального грабежа страны так и не уменьшили ее привлекательность для разного рода кланов, о чем свидетельствуют каждые выборы туда-сюда...!!), их только надо уметь "фильтровать" и, самое главное - ЗАХОТЕТЬ направить в нужное русло!!.. через пару-тройку лет САМИ могли бы кредитовать МВФ и пр. "доноров"...

ТОГДА ПОПРОБУЙТЕ ИХ НАЙТИ!!![/quote]..как "два пальца..." - в стране так или иначе 40млн ртов..на каждого как минимум по 100-200баксов лежит "под матрасом"..от и прикиньте объем.. как их "поднять"?? - то вопрос другой, и чисто технический..вариантов известно с десяток, но.. на любой из них, даже самый наименее "кровожадный" - нужна воля верхушки власти (..и в первую очередь - быстро и без лишних проволочек находить методы "убеждения" для "голосящих против"..)[/quote]Увы -увы, наличное население Украины-де факто составляет около 32,5 млн. человек, и сокращается на 300 тыс. в год только за счет депопуляции (без учета эмиграции). Возможно Вам и удастся КАКИМ-ТО ОБРАЗОМ заставить каждого заплатить по 200 долларов, но уверяю Вас - ЭТО КОПЕЙКИ. Достаточно взглянуть на Иран, население которого в 2,5 раза больше, и валютные активы которого превышают 100 млрд. долларов. Его ядерная программа развивается уже лет 20, но ядерного оружия он пока так и не создал.Как говорится, эту бы энергию да в мирных целях....