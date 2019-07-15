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Санкції не завадили: Німеччина
наростила експорт в Росію

Санкції не завадили: Німеччина наростила експорт в Росію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:23

Торгуют с теми у кого есть деньги.
За ура ничего не купишь.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:36

  27661 написав:Волгарь
Увы -увы, наличное население Украины-де факто составляет около 32,5 млн. человек, и сокращается на 300 тыс. в год только за счет депопуляции (без учета эмиграции). Возможно Вам и удастся КАКИМ-ТО ОБРАЗОМ заставить каждого заплатить по 200 долларов, но уверяю Вас - ЭТО КОПЕЙКИ. Достаточно взглянуть на Иран, население которого в 2,5 раза больше, и валютные активы которого превышают 100 млрд. долларов. Его ядерная программа развивается уже лет 20, но ядерного оружия он пока так и не создал.
Как говорится, эту бы энергию да в мирных целях....

Но согласитесь, если Иран создаст ЯО, то разговор уже будет совсем другим.
Украина поступила наоборот. Ядерные ракеты у нас были, да сплыли.


Да уж.
Сдача оружия 20 с лишним лет назад - это была самая большая ошибка Украины в ее новой истории.
Было бы оружие и руководители чуть по-умнее - сейчас бы позиция Украины была бы на совершенно другом уровне.
И никакие ни рашки, ни озабоченные европки с пиндосами так бы не борзели сейчас...
:? :cry:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:45

  Alex2007 написав:
  27661 написав:Волгарь
Увы -увы, наличное население Украины-де факто составляет около 32,5 млн. человек, и сокращается на 300 тыс. в год только за счет депопуляции (без учета эмиграции). Возможно Вам и удастся КАКИМ-ТО ОБРАЗОМ заставить каждого заплатить по 200 долларов, но уверяю Вас - ЭТО КОПЕЙКИ. Достаточно взглянуть на Иран, население которого в 2,5 раза больше, и валютные активы которого превышают 100 млрд. долларов. Его ядерная программа развивается уже лет 20, но ядерного оружия он пока так и не создал.
Как говорится, эту бы энергию да в мирных целях....

Но согласитесь, если Иран создаст ЯО, то разговор уже будет совсем другим.
Украина поступила наоборот. Ядерные ракеты у нас были, да сплыли.


Да уж.
Сдача оружия 20 с лишним лет назад - это была самая большая ошибка Украины в ее новой истории.
Было бы оружие и руководители чуть по-умнее - сейчас бы позиция Украины была бы на совершенно другом уровне.
И никакие ни рашки, ни озабоченные европки с пиндосами так бы не борзели сейчас...
:? :cry:

Слова-Слова. В реале, МБР созданные 35-40 лет назад, без надлежащего ухода (а это - дело дорогое), превратились бы в груду металла. Да и Будапештский мамарандум с гарантиями страны-гаранты подписали бы только при одном условии - ликвидации ЯО. А хотелки здесь - дело десятое.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:59

  Волгарь написав:Слова-Слова. В реале, МБР созданные 35-40 лет назад, без надлежащего ухода (а это - дело дорогое), превратились бы в груду металла. Да и Будапештский мамарандум с гарантиями страны-гаранты подписали бы только при одном условии - ликвидации ЯО. А хотелки здесь - дело десятое.


Я поэтому и написал про умных руководителей страны, с к-рыми у нас проблемы что тогда, что сейчас. При их наличии вопросы технического содержания оружия, как и множество других вопросов, решались бы вполне успешно.

А насчет Будапешского меморандума - то филькина грамота, обязательства по к-рой так никто не хочет и не собирается выполнять -
ни в первую очередь с вашей стороны (т.н. "стороны-подписанта" или "гаранта"), которая как ни в чем не бывало считает что можно забирать чужие территории и беспредельничать там, а неделю назад вдруг, как ни в чем не бывало вам "надо поговорить";
ни в сложившейся ситуации - со стороны запада, кроме почти что одной лишь озабоченности.
Хотя наши обязательства были выполнены.

С другой стороны, и это тоже приходится признавать, в руках наших безмогзлых, нестратегически мыслящих воровитых властей, несдача того оружия тоже неизвестно к каким бедам могла бы привести.

Вот такая вот печалька.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:14

  Волгарь написав:Слова-Слова. В реале, МБР созданные 35-40 лет назад, без надлежащего ухода (а это - дело дорогое), превратились бы в груду металла. Да и Будапештский мамарандум с гарантиями страны-гаранты подписали бы только при одном условии - ликвидации ЯО. А хотелки здесь - дело десятое.


Но в сложившейся истории как говорил наш подписант от Украины, маемо те що маемо.
Поэтому Вашей россии следовало бы добровольно в рамках того самого Будапешского документа вернуть территории, убрать своих оттуда, выплатить компенсации за нанесенный моральный и физический ущерб и забыть об имперских амбициях. Вот тогда можно будет поговорить, и то не сразу.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:24

  Alex2007 написав:
  Волгарь написав:Слова-Слова. В реале, МБР созданные 35-40 лет назад, без надлежащего ухода (а это - дело дорогое), превратились бы в груду металла. Да и Будапештский мамарандум с гарантиями страны-гаранты подписали бы только при одном условии - ликвидации ЯО. А хотелки здесь - дело десятое.


Но в сложившейся истории как говорил наш подписант от Украины, маемо те що маемо.
Поэтому Вашей россии следовало бы добровольно в рамках того самого Будапешского документа вернуть территории, убрать своих оттуда, выплатить компенсации за нанесенный моральный и физический ущерб и забыть об имперских амбициях. Вот тогда можно будет поговорить, и то не сразу.

Предложите это руководству РФ.
Беда в том, что последние лет 20 СИЛА ПРАВА в международных отношениях заменили на ПРАВО СИЛЫ. Причем изначально подозревалось, что СИЛА может быть только на ПРАВИЛЬНОЙ СТОРОНЕ, т.е. стран НАТО. И вдруг оказалось, что центры силы появились не только (ожидаемо) в КНР, но и в списанной уже со счетов РФ. Этого в планах предусмотрено не было. В 99-ом, после расчленения Югославии, проницательные аналитики писали, что в мире открыли ящик Пандоры. Что мы сейчас и наблюдаем. И ситуация будет только ухудшаться. РФ, судя по количеству и качеству ЯО, получило в этой гонке несомненный стратегический перевес. И, судя по настрою российской власти, сворачивать с выбранного пути она не собирается.
Волгарь
 
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