Санкції не завадили: Німеччина наростила експорт в Росію

Додано: Вів 16 лип, 2019 10:59

Волгарь написав: Слова-Слова. В реале, МБР созданные 35-40 лет назад, без надлежащего ухода (а это - дело дорогое), превратились бы в груду металла. Да и Будапештский мамарандум с гарантиями страны-гаранты подписали бы только при одном условии - ликвидации ЯО. А хотелки здесь - дело десятое. Слова-Слова. В реале, МБР созданные 35-40 лет назад, без надлежащего ухода (а это - дело дорогое), превратились бы в груду металла. Да и Будапештский мамарандум с гарантиями страны-гаранты подписали бы только при одном условии - ликвидации ЯО. А хотелки здесь - дело десятое.

Я поэтому и написал про умных руководителей страны, с к-рыми у нас проблемы что тогда, что сейчас. При их наличии вопросы технического содержания оружия, как и множество других вопросов, решались бы вполне успешно.А насчет Будапешского меморандума - то филькина грамота, обязательства по к-рой так никто не хочет и не собирается выполнять -ни в первую очередь с вашей стороны (т.н. "стороны-подписанта" или "гаранта"), которая как ни в чем не бывало считает что можно забирать чужие территории и беспредельничать там, а неделю назад вдруг, как ни в чем не бывало вам "надо поговорить";ни в сложившейся ситуации - со стороны запада, кроме почти что одной лишь озабоченности.Хотя наши обязательства были выполнены.С другой стороны, и это тоже приходится признавать, в руках наших безмогзлых, нестратегически мыслящих воровитых властей, несдача того оружия тоже неизвестно к каким бедам могла бы привести.Вот такая вот печалька.