Мінінфраструктури розробляє програми модернізації багатоквартирних житлових будинків старого фонду.
Дивися повний текст В Україні запустять програму модернізації старого житлового фонду.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 12:26
В Україні запустять програму модернізації старого...
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Дивися повний текст В Україні запустять програму модернізації старого житлового фонду.
Додано: Пон 15 лип, 2019 12:26
20% профинансируют, остальное за свой счет и обязательно в кредит под бешеный процент. Никакие пенсионеры, коих в старом фонде половина, на это не пойдут.
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