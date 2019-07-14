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В Україні запустять програму
модернізації старого...

В Україні запустять програму модернізації старого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 12:26

В Україні запустять програму модернізації старого...

Пропонуємо до обговорення:
Мінінфраструктури розробляє програми модернізації багатоквартирних житлових будинків старого фонду.

Дивися повний текст В Україні запустять програму модернізації старого житлового фонду.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 12:26

20% профинансируют, остальное за свой счет и обязательно в кредит под бешеный процент. Никакие пенсионеры, коих в старом фонде половина, на это не пойдут.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:27

Даже если профинансируют 90%, пенсионеры не смогут оплатить оставшуюся часть, даже если она будет беспроцентной. Кроме того модернизация за счет государства сомнительна в ее достаточном финансировании. Отсюда дефицит с последующим порождением коррупционных схем (кто первый в очереди).
ИМХО: разрабатывать и запускать программу сноса старого и постройки нового. Кто сам ремонт делает - с повышающим коэфициентом к площади (перекрывая схемы с прописанными 100 жильцами. Не важно количество прописанных. Имеющаяся площадь*коэфициент), кто с предложенным застройщиком ремонтом - площадь 1:1. Сохранение района проживания. Это и дополнительная возможность строительной отрасли и реализация проекта за счет негосударственного ресурса.
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