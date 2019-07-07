В платіжках з’явиться нова графа «Рекомендовано до сплати».
Дивися повний текст В Укренерго розповіли, як українцям платити за послуги в липні.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 12:27
В Укренерго розповіли, як українцям платити за послуги в...
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Дивися повний текст В Укренерго розповіли, як українцям платити за послуги в липні.
Додано: Пон 15 лип, 2019 12:27
Понятно, снижение тарифа на горячую воду - это была очередная предвыборная брехня гройсмана. Пенсию маме повысили на 50 гривен, кстати. Это то разрекламированное повышение для людей с большим стажем. На инфляцию должны были пересчитать больше.
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