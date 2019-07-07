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В Укренерго розповіли, як
українцям платити за послуги в...

В Укренерго розповіли, як українцям платити за послуги в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 12:27

В Укренерго розповіли, як українцям платити за послуги в...

Пропонуємо до обговорення:
В платіжках з’явиться нова графа «Рекомендовано до сплати».

Дивися повний текст В Укренерго розповіли, як українцям платити за послуги в липні.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 12:27

Понятно, снижение тарифа на горячую воду - это была очередная предвыборная брехня гройсмана. Пенсию маме повысили на 50 гривен, кстати. Это то разрекламированное повышение для людей с большим стажем. На инфляцию должны были пересчитать больше.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 23:08

Тариф обеспечивает Ахметова,а не безопасность энергосистемы.Это что,нельзя написать?
Scotch
 
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