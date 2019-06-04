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У Київській області побудують
сонячну електростанцію

У Київській області побудують сонячну електростанцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:40

У Київській області побудують сонячну електростанцію

Пропонуємо до обговорення:
У Київській області норвезька компанія Norsk Solar AS збудує сонячну електростанцію, яка забезпечить енергією понад 5 тисяч домогосподарств.

Дивися повний текст У Київській області побудують сонячну електростанцію.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:40

щорічно вироблятиме 11 тис. МВт електроенергії

Може МВт*год?
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:44

на сколько подымется тариф на электроэнергию после ввода её в эксплуатацию?
Вадим Жураковский
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