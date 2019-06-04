У Київській області норвезька компанія Norsk Solar AS збудує сонячну електростанцію, яка забезпечить енергією понад 5 тисяч домогосподарств.
Дивися повний текст У Київській області побудують сонячну електростанцію.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 13:40
У Київській області побудують сонячну електростанцію
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Дивися повний текст У Київській області побудують сонячну електростанцію.
Додано: Пон 15 лип, 2019 13:44
на сколько подымется тариф на электроэнергию после ввода её в эксплуатацию?
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