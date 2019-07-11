RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні діє 1,2 мільйона
активних компаній - Петренко

В Україні діє 1,2 мільйона активних компаній - Петренко
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:12

В Україні діє 1,2 мільйона активних компаній - Петренко

Пропонуємо до обговорення:
В Україні наразі діють понад мільйон активних компаній.

Дивися повний текст В Україні діє 1,2 мільйона активних компаній - Петренко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89801
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні запустять програму модернізації старого...
R2 » Пон 15 лип, 2019 12:26
1 21
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2019 12:26
hxbbgaf
В Україні поліпшилися фінансові настрої - опитування
R2 » Нед 14 лип, 2019 15:49
1 43
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 лип, 2019 15:49
Всюдиносапхайчик
З 2000 року розмір пенсії в Україні зріс у 30 разів
R2 » Чет 11 лип, 2019 21:50
9 314
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лип, 2019 15:26
Giroi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73234)
15.07.2019 15:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.