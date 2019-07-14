СБ: Необхідно зупинити підвищення зарплат в Україні

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 06:03
А как же инфляция???? То есть платим меньше и меньше и вообще нафиг минималка! (я имею ввиду относительно покушать). Цены аху*****ть. Лето, а овощи ..... Настьку Головачеинфузорию на хлеб и воду за решетку за издевательство над народом!!!!
Додано: Вів 16 лип, 2019 07:25
Анастасия Головач, лучше чем давать такие советы придумайте маханизмы для стимуляции экономики.
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