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При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лип, 2019 17:10
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство освіти ініціює встановлення для українських абітурієнтів нову вимогу для вступу до ВНЗ - обов'язкове володіння англійською мовою на рівні не нижче ніж B1 (для магістрів - B2).
Дивися повний текст При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання англійської мови
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R2
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Додано: Пон 15 лип, 2019 17:18
Вполне адекватное требование, современный человек с высшим образованием просто должен владеть английским хотя бы на уровне среднего
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Faceless
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Додано: Пон 15 лип, 2019 18:02
Faceless написав:
Вполне адекватное требование
Зачем ориентироваться на устаревающие стереотипы, с текущими темпами роста инвестиций в НИОКР лет через десять - более актуальным будет китайский.
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Radon
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