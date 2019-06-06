При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

safonovstanislav написав:
Я бы вообще решил языковой вопрос раз и навсегда, сделав единственным официальным языком - английский.
Походу, вы не понимаете главной государственной проблемы! Кадры решают все: будет большинство знать английский - отсюда уедут практически все...
Есть куча стран где требуются работники самых разных специальностей: единственное, что останавливает большинство - языковой барьер, так и его уже не будет.
Можете поинтересоваться у жителей Закарпатской области, почему у каждого второго венгерский паспорт или вид на жительство, а школьники мадьярский знают лучше украинского.