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При вступі до вишів вимагатимуть
обов'язкове знання...

При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:10

При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство освіти ініціює встановлення для українських абітурієнтів нову вимогу для вступу до ВНЗ - обов'язкове володіння англійською мовою на рівні не нижче ніж B1 (для магістрів - B2).

Дивися повний текст При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання англійської мови.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:18

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

Вполне адекватное требование, современный человек с высшим образованием просто должен владеть английским хотя бы на уровне среднего
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:02

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

  Faceless написав:Вполне адекватное требование
Зачем ориентироваться на устаревающие стереотипы, с текущими темпами роста инвестиций в НИОКР лет через десять - более актуальным будет китайский.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:52

  Faceless написав:Вполне адекватное требование, современный человек с высшим образованием просто должен владеть английским хотя бы на уровне среднего

Я бы вообще решил языковой вопрос раз и навсегда, сделав единственным официальным языком - английский. Пару лет телевидения на английском, и все бабушки возле подъезда будут шпрехать на инглише
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 19:29

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

  safonovstanislav написав:Я бы вообще решил языковой вопрос раз и навсегда, сделав единственным официальным языком - английский.

Походу, вы не понимаете главной государственной проблемы! Кадры решают все: будет большинство знать английский - отсюда уедут практически все...
Есть куча стран где требуются работники самых разных специальностей: единственное, что останавливает большинство - языковой барьер, так и его уже не будет.
Можете поинтересоваться у жителей Закарпатской области, почему у каждого второго венгерский паспорт или вид на жительство, а школьники мадьярский знают лучше украинского. :-)
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 19:55

Похоже, селу решили перекрыть доступ в ВУЗы наглухо)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:51

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

Watcher написав:
  safonovstanislav написав:Я бы вообще решил языковой вопрос раз и навсегда, сделав единственным официальным языком - английский.

Походу, вы не понимаете главной государственной проблемы! Кадры решают все: будет большинство знать английский - отсюда уедут практически все...
Есть куча стран где требуются работники самых разных специальностей: единственное, что останавливает большинство - языковой барьер, так и его уже не будет.
Можете поинтересоваться у жителей Закарпатской области, почему у каждого второго венгерский паспорт или вид на жительство, а школьники мадьярский знают лучше украинского. :-)
Предлагаете безграмотностью удерживать население? Хотя и тезис не выдерживает никакой критики. Более образованные и квалифицированные будут иметь куда больше возможностей реализоваться тут, и зарабатывать достаточно. Глупо на всех распространять один шаблон "абы только свалить"
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:52

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

antey1969 написав:Похоже, селу решили перекрыть доступ в ВУЗы наглухо)))
Никак в современном мире это не отрезает село
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:00

  Faceless написав:
antey1969 написав:Похоже, селу решили перекрыть доступ в ВУЗы наглухо)))
Никак в современном мире это не отрезает село


Откуда у сельских людей деньги на изучение английского ?
где в селе можно найти этого учителя , за адекватную плату ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:12

Помню когда выходили игрушки в 90-х, то они все были на английском. Русифицировали через несколько месяцев. А народу играть то хочется. Вот так любители пошпилить в компе изучали английский на английских версиях. И весьма неплохо знали
p_a_l
 
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