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При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лип, 2019 17:10
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство освіти ініціює встановлення для українських абітурієнтів нову вимогу для вступу до ВНЗ - обов'язкове володіння англійською мовою на рівні не нижче ніж B1 (для магістрів - B2).
Дивися повний текст При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання англійської мови
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R2
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Додано: Пон 15 лип, 2019 17:18
Вполне адекватное требование, современный человек с высшим образованием просто должен владеть английским хотя бы на уровне среднего
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Faceless
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Додано: Пон 15 лип, 2019 18:02
Faceless написав:
Вполне адекватное требование
Зачем ориентироваться на устаревающие стереотипы, с текущими темпами роста инвестиций в НИОКР лет через десять - более актуальным будет китайский.
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Radon
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Додано: Пон 15 лип, 2019 18:52
Faceless написав:
Вполне адекватное требование, современный человек с высшим образованием просто должен владеть английским хотя бы на уровне среднего
Я бы вообще решил языковой вопрос раз и навсегда, сделав единственным официальным языком - английский. Пару лет телевидения на английском, и все бабушки возле подъезда будут шпрехать на инглише
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safonovstanislav
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Додано: Пон 15 лип, 2019 19:29
safonovstanislav написав:
Я бы вообще решил языковой вопрос раз и навсегда, сделав единственным официальным языком - английский.
Походу, вы не понимаете главной государственной проблемы! Кадры решают все: будет большинство знать английский - отсюда уедут практически все...
Есть куча стран где требуются работники самых разных специальностей: единственное, что останавливает большинство - языковой барьер, так и его уже не будет.
Можете поинтересоваться у жителей Закарпатской области, почему у каждого второго венгерский паспорт или вид на жительство, а школьники мадьярский знают лучше украинского.
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Watcher
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Додано: Пон 15 лип, 2019 19:55
Похоже, селу решили перекрыть доступ в ВУЗы наглухо)))
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antey1969
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Додано: Пон 15 лип, 2019 20:51
Watcher написав: safonovstanislav написав:
Я бы вообще решил языковой вопрос раз и навсегда, сделав единственным официальным языком - английский.
Походу, вы не понимаете главной государственной проблемы! Кадры решают все: будет большинство знать английский - отсюда уедут практически все...
Есть куча стран где требуются работники самых разных специальностей: единственное, что останавливает большинство - языковой барьер, так и его уже не будет.
Можете поинтересоваться у жителей Закарпатской области, почему у каждого второго венгерский паспорт или вид на жительство, а школьники мадьярский знают лучше украинского.
Предлагаете безграмотностью удерживать население? Хотя и тезис не выдерживает никакой критики. Более образованные и квалифицированные будут иметь куда больше возможностей реализоваться тут, и зарабатывать достаточно. Глупо на всех распространять один шаблон "абы только свалить"
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Faceless
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Додано: Пон 15 лип, 2019 20:52
antey1969 написав:Похоже, селу решили перекрыть доступ в ВУЗы наглухо)))
Никак в современном мире это не отрезает село
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Faceless
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Додано: Пон 15 лип, 2019 21:00
Faceless написав:
antey1969 написав:Похоже, селу решили перекрыть доступ в ВУЗы наглухо)))
Никак в современном мире это не отрезает село
Откуда у сельских людей деньги на изучение английского ?
где в селе можно найти этого учителя , за адекватную плату ?
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moldashavanin
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Додано: Пон 15 лип, 2019 21:12
Помню когда выходили игрушки в 90-х, то они все были на английском. Русифицировали через несколько месяцев. А народу играть то хочется. Вот так любители пошпилить в компе изучали английский на английских версиях. И весьма неплохо знали
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p_a_l
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