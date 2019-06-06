|
|
|
При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лип, 2019 21:18
Faceless написав:
Вполне адекватное требование, современный человек с высшим образованием просто должен владеть английским хотя бы на уровне среднего
Кому он должен? И ради чего?
Есть специальности, где без английского тяжело. Но зачем ставить критерием отсева английский для учителей, агрономов, терапевтов?
Да, это не будет лишним, но для большинства представитеоей этих +и других) профессий это - не первоочередная потребность.
Что-то мне все это напоминает кондовый совок, когда каждую идею могли довести до абсурда чересчур ретивым исполнением
-
PasserBy
-
-
- Повідомлень: 93
- З нами з: 04.01.19
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лип, 2019 05:53
Кому английский нужен для продвижения, тот выучит. Иностранный!!!! (не только английский) обязателен начиная со школы. Мне, например, нужен немецкий сейчас. А Гринкевичуйская ...... ну как бы это по мягче сказать ..... не получается вобщем мягче.
-
сова
-
-
- Повідомлень: 743
- З нами з: 02.09.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лип, 2019 07:11
PasserBy написав: Faceless написав:
Вполне адекватное требование, современный человек с высшим образованием просто должен владеть английским хотя бы на уровне среднего
Кому он должен? И ради чего?
Есть специальности, где без английского тяжело. Но зачем ставить критерием отсева английский для учителей, агрономов, терапевтов?
Да, это не будет лишним, но для большинства представитеоей этих +и других) профессий это - не первоочередная потребность.
Как раз первоочередная. Умение свободно работать с иностранными - а это прежде всего на английском - материалами, для тех же медиков в том числе - критично важно, и для учителей, думаю и для агрономов тоже.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25096
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1122 раз.
- Подякували: 5919 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Вів 16 лип, 2019 07:13
moldashavanin написав: Faceless написав:
antey1969 написав:Похоже, селу решили перекрыть доступ в ВУЗы наглухо)))
Никак в современном мире это не отрезает село
Откуда у сельских людей деньги на изучение английского ?
где в селе можно найти этого учителя , за адекватную плату ?
Даже в селах давно доступен интернет, учи что хочешь, было бы желание
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25096
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1122 раз.
- Подякували: 5919 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|