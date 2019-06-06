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При вступі до вишів вимагатимуть
обов'язкове знання...

При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:18

  Faceless написав:Вполне адекватное требование, современный человек с высшим образованием просто должен владеть английским хотя бы на уровне среднего


Кому он должен? И ради чего?
Есть специальности, где без английского тяжело. Но зачем ставить критерием отсева английский для учителей, агрономов, терапевтов?
Да, это не будет лишним, но для большинства представитеоей этих +и других) профессий это - не первоочередная потребность.
Что-то мне все это напоминает кондовый совок, когда каждую идею могли довести до абсурда чересчур ретивым исполнением
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 05:53

Кому английский нужен для продвижения, тот выучит. Иностранный!!!! (не только английский) обязателен начиная со школы. Мне, например, нужен немецкий сейчас. А Гринкевичуйская ...... ну как бы это по мягче сказать ..... не получается вобщем мягче.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:11

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

PasserBy написав:
  Faceless написав:Вполне адекватное требование, современный человек с высшим образованием просто должен владеть английским хотя бы на уровне среднего


Кому он должен? И ради чего?
Есть специальности, где без английского тяжело. Но зачем ставить критерием отсева английский для учителей, агрономов, терапевтов?
Да, это не будет лишним, но для большинства представитеоей этих +и других) профессий это - не первоочередная потребность.

Как раз первоочередная. Умение свободно работать с иностранными - а это прежде всего на английском - материалами, для тех же медиков в том числе - критично важно, и для учителей, думаю и для агрономов тоже.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:13

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

moldashavanin написав:
  Faceless написав:
antey1969 написав:Похоже, селу решили перекрыть доступ в ВУЗы наглухо)))
Никак в современном мире это не отрезает село


Откуда у сельских людей деньги на изучение английского ?
где в селе можно найти этого учителя , за адекватную плату ?
Даже в селах давно доступен интернет, учи что хочешь, было бы желание
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:59

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

  PasserBy написав:Кому он должен? И ради чего?
Есть специальности, где без английского тяжело. Но зачем ставить критерием отсева английский для учителей, агрономов, терапевтов?

Агроном, который годами ждет перевода статей и документации - не агроном, а "дядя Ваня", сидящий на должности агронома. И да, о его неспособности оперативно получать информацию будет не лишним знать его работодателю. И выбор этого работодателя на основании такой информации будет прост - в пределе, тот, о котором и говорится в проекте: не знаешь английского (немецкого, китайского) - не способен к полноценной интелектуальной деятельности - не занимай чужого места в вузе (особенно, на бюджетных местах, которые, в конечном счете, финансируются из налогов, выплаченных тем самым работодателем)
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:12

  p_a_l написав:Помню когда выходили игрушки в 90-х, то они все были на английском. Русифицировали через несколько месяцев. А народу играть то хочется. Вот так любители пошпилить в компе изучали английский на английских версиях. И весьма неплохо знали

именно! через игры, MTV на кабельном, изучения текстов ВИА "Металлика" :mrgreen:
и когда меня спрашивают, где я учил английский, мне просто некогда рассказывать эту историю.... говорю, я бы вам посоветовал, но сейчас с помощью Тиесто и ван Бюрена вряд ли что-то удастся выучить... смотрите "игру престолов" в оригинале что ли
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:28

  moldashavanin написав:
  Faceless написав:
antey1969 написав:Похоже, селу решили перекрыть доступ в ВУЗы наглухо)))
Никак в современном мире это не отрезает село


Откуда у сельских людей деньги на изучение английского ?
где в селе можно найти этого учителя , за адекватную плату ?

Крутые советские книги на ОЛХ - по 100 грн или меньше.
Ютуб + интернет ресурсы - достаточно купить недорогой комп. и подкл. интернет.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:32

  moldashavanin написав:
  Faceless написав:
antey1969 написав:Похоже, селу решили перекрыть доступ в ВУЗы наглухо)))
Никак в современном мире это не отрезает село


Откуда у сельских людей деньги на изучение английского ?
где в селе можно найти этого учителя , за адекватную плату ?

Чтобы овладеть инглышем на уровне В1 нужны учителя от уровня В2 и выше.
Не уверен, что в райцентрах для тотальных групповых занятий найдется столько сертифицированных специалистов, а вот в селах еще и индивидуально работать придется - учеников мало, разновозрастные. Поинтересуйтесь, почем индивидуальные занятия английским нынче - министр сказала красивые слова, но не сказала за чей счет будет банкет
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:39

BIGor
Зачем учиться в мед институте?
Интернет, видеоролики, море книг еще советских, атласы анатомические... Блин, пару лет - и Вашу семью придет лечить готовый ко всему и эрудированный спец - встречайте!)))
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:58

  antey1969 написав:Чтобы овладеть инглышем на уровне В1 нужны учителя от уровня В2 и выше.

Тут все пишут про пассивное знание языка. Это когда слушаешь/читаешь, но сам сказать/написать ничего не можешь. Для медиков, чтоб читать зарубежные статьи, такого вполне достаточно, и учителя не нужны.
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