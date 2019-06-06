При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

Додано: Вів 16 лип, 2019 08:59

PasserBy написав: Кому он должен? И ради чего?

Есть специальности, где без английского тяжело. Но зачем ставить критерием отсева английский для учителей, агрономов, терапевтов? Кому он должен? И ради чего?Есть специальности, где без английского тяжело. Но зачем ставить критерием отсева английский для учителей, агрономов, терапевтов?

Агроном, который годами ждет перевода статей и документации - не агроном, а "дядя Ваня", сидящий на должности агронома. И да, о его неспособности оперативно получать информацию будет не лишним знать его работодателю. И выбор этого работодателя на основании такой информации будет прост - в пределе, тот, о котором и говорится в проекте: не знаешь английского (немецкого, китайского) - не способен к полноценной интелектуальной деятельности - не занимай чужого места в вузе (особенно, на бюджетных местах, которые, в конечном счете, финансируются из налогов, выплаченных тем самым работодателем)